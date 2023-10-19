Нижегородская область вышла из «красной зоны» по проектам КРТ

Нижегородская область в мониторинге Минстроя РФ по проектам комплексного развития территорий вышла из «красной зоны» и перешла в «зеленую зону». Как пояснили представители минградразвития области, ранее регион считался отстающим из-за весьма длительной подготовки к проектам КРТ. Однако недавно он вышел на хорошие позиции: Минстрою импонирует строительная аналитика, а также глубокая проработка нижегородских проектов и условий договоров с инвесторами.

В «зеленой зоне» Нижегородская область оказалась во многом за счет удачной продажи права развития площадки в районе улиц Дружбы-Снежная-Энтузиастов. Крупный девелопер «Самолет» выкупил под расселение 13,7 га за 190 млн руб. с обязательствами строительства там детсада и встроенной поликлиники, стартовая цена лота была вдесятеро меньше. В этом году регион планировал выручить от реализации прав КРТ около 75 млн руб., но уже перевыполнил этот бюджетный план, получив после двух первых торгов чуть более 200 млн.

По поводу планов «Самолета» главный архитектор области Сергей Попов заметил, что старые кварталы в Ленинском районе компания планирует расселять в течение трех лет и сейчас предложила хорошую цену в 120 тыс. руб. за кв. м: «Они уверены, что договорятся с жителями и все вопросы решат».

В ноябре регион проведет торги по небольшому участку в квартале улиц Дальняя-Перекрестная со стартовой ценой 1 млн руб. До конца 2023 года минградразвития хочет успеть расторговать еще два проекта КРТ: площадку в районе улиц Янки Купалы-Лесная-Лескова и часть квартала «Красный Просвещенец» на Белинского-Генкиной.

Иван Сергеев