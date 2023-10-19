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В Оренбуржье расследуют ситуацию с «белой» рекой

Начата проверка после сообщений об окраске воды в реке Большой Кинель в белый цвет. Речь идет о водоеме в Бугуруслане. Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В четверг в интернете появилось видео, на котором видно, что вода в реке Большой

Кинель окрасилась в белый цвет. После этого на место выехал Бугурусланский межрайонный прокурор Андрей Кладиков.

В настоящее время проводится отбор проб воды. Устанавливаются причины случившегося. Проверка проводится по поручению прокурора Оренбургской области Руслана Медведева.

Ранее в Оренбуржье компания, которая занималась разведкой и поиском полезных ископаемых, повредила плодородный слой почвы и лесные насаждения на площади свыше 18,5 тыс. кв. м. Сумма ущерба землям лесного фонда составила 24,4 млн руб.

Георгий Портнов

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