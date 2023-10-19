В Оренбуржье причинен ущерб землям лесного фонда на 24,4 млн рублей

Суд удовлетворил иск прокуратуры Ленинского района Орска о взыскании ущерба окружающей среде с организации. Речь идет о компании, которая занималась разведкой и поиском полезных ископаемых на южном участке Новотроицкого месторождения. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проверка показала, что работы велись на земельном участке, который был предоставлен с нарушением норм федерального законодательства. В итоге сотрудники компании повредили плодородный слой почвы и лесные насаждения на площади свыше 18,5 тыс. кв. м.

Сумма ущерба окружающей среде составила более 24,4 млн руб. Контрольный орган направил в суд иск о компенсации вреда.

Георгий Портнов