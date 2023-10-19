В Оренбуржье причинен ущерб землям лесного фонда на 24,4 млн рублей
Суд удовлетворил иск прокуратуры Ленинского района Орска о взыскании ущерба окружающей среде с организации. Речь идет о компании, которая занималась разведкой и поиском полезных ископаемых на южном участке Новотроицкого месторождения. Об этом сообщает надзорное ведомство.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Проверка показала, что работы велись на земельном участке, который был предоставлен с нарушением норм федерального законодательства. В итоге сотрудники компании повредили плодородный слой почвы и лесные насаждения на площади свыше 18,5 тыс. кв. м.
Сумма ущерба окружающей среде составила более 24,4 млн руб. Контрольный орган направил в суд иск о компенсации вреда.