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В Оренбуржье причинен ущерб землям лесного фонда на 24,4 млн рублей

Суд удовлетворил иск прокуратуры Ленинского района Орска о взыскании ущерба окружающей среде с организации. Речь идет о компании, которая занималась разведкой и поиском полезных ископаемых на южном участке Новотроицкого месторождения. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проверка показала, что работы велись на земельном участке, который был предоставлен с нарушением норм федерального законодательства. В итоге сотрудники компании повредили плодородный слой почвы и лесные насаждения на площади свыше 18,5 тыс. кв. м.

Сумма ущерба окружающей среде составила более 24,4 млн руб. Контрольный орган направил в суд иск о компенсации вреда.

Георгий Портнов

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