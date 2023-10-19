Суд на 90 суток приостановил работу шахты «Ерунаковская-8»

Новокузнецкий районный суд на 90 суток приостановил ведение горных работ, которые не связаны с жизнеобеспечением предприятия, на шахте «Ерунаковская-8» угольной компании «Распадская». Об этом сказано в сообщении на сайте главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУФССП) по Кемеровской области.

«Новокузнецкий районный суд Кемеровской области признал акционерное общество виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.1 КоАП РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензии на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов"), и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 90 суток»,— говорится в материале.

В ГУФССП уточнили, что ведение горных работ на предприятии «могло обернуться гибелью людей». Согласно результатам проверки Ростехнадзора, руководство шахты не обеспечило «безопасные условия труда».

10 октября на территории шахты «Ерунаковская-8» произошло воспламенение газовоздушной смеси, в результате чего один человек получил ожоги. 10 февраля Ростехнадзор приостановил добычу на этой шахте из-за превышения допустимой концентрации метана в четыре раза.

Петр Бузлаев