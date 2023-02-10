Ростехнадзор приостановил добычу на шахте «Ерунаковская-VIII» «Евраза»

Сибирское управление Ростехнадзора в ходе контрольных действий на шахте «Ерунаковская-VIII» (входит в ПАО «Распадская» группы «Евраз») в Кузбассе по результатам анализа данных системы аэрогазового контроля очистного участка лавы 48-8 установило, что со 2 по 7 февраля выемка угля в лаве велась «при превышении допустимой концентрации метана в 4 раза».

Специалисты управления выявили также нарушения требований промбезопасности при эксплуатации технического устройства, нарушение крепления горных выработок, отсутствие в них свободного прохода.

С учетом выявленных нарушений с непосредственной угрозой жизни и здоровью людей управление временно запретило добычу угля из очистного участка лавы 48-8 шахты, материалы административного дела направлены в Новокузнецкий районный суд.

Шахта «Ерунаковская-VIII» была введена в строй в феврале 2013 года, работает в режиме годовой добычи до 3 млн тонн угля коксующейся марки Ж. В апреле прошлого года на шахте произошел порыв водоотлива, в результате чего погиб горняк.

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Игорь Лавренков, Кемерово