В Красноярске глава метростроительной компании получил срок за мошенничество

Завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении гендиректора АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» (ТИСИЗ)» Владимира Жаркова, который обвинялся в махинациях при составлении проектно-сметной документации строительства первой линии метрополитена в Красноярске. По ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) ему назначили 2 года 3 месяца лишения свободы в колонии общего режима, сообщил Telegram-канал судейского сообщества Красноярского края.

Уголовное дело рассматривалось в особом (упрощенном порядке), поскольку топ-менеджер метростроительной компании заключил соглашение о сотрудничестве.

В середине сентября, как писал «Ъ-Сибирь», перед судом предстал бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, который является председателем совета директоров ТИСИЗ.

Он обвинялся в хищении почти 1 млрд руб. при проектировании красноярского метрополитена. Олегу Митволю присудили вдвое больший срок — четыре с половиной года колонии общего режима — и взяли под стражу в зале суда. Обвиняемый заявил, что обжалует приговор.

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Илья Николаев