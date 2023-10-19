В Рыбинске нашли еще двух вандалов, разрисовавших 20 фасадов

В Рыбинске нашли двух молодых людей, 20 и 22 лет, которые нанесли граффити на 20 зданий, три из них — объекты культурного наследия. В Ярославле пока только ищут тех, кто разрисовал фасад исторического здания. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ранее в Рыбинске нашли подростков 16 и 17 лет, которые подозреваются в нанесении надписей с рекламой нелегального сайта на 36 зданий центра города. Предварительная сумма ущерба составила 7 млн руб. Эти средства взыщут с виновников.

18 октября в Рыбинске задержали еще двух молодых людей, которые нанесли граффити на 20 зданий. Возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм», виновники дают признательные показания.

Также губернатор рассказал, что в Ярославле ищут испортивших фасад только что отреставрированного исторического здания — Торгового дома купцов Голкиных. Вскоре будет возбуждено уголовное дело.

«По обоим случаям ущерб будет взыскан в полном объеме. Никакого снисхождения — спросим по всей строгости, невзирая на возраст и обстоятельства. Нарушителей будем наказывать, всех без исключения. Избежать ответственности не удастся — система видеонаблюдения и правоохранительные органы в регионе работает эффективно»,— написал Михаил Евраев в своем телеграм-канале.

Алла Чижова