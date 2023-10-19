В Самаре создан космический «градусник» для орбитальной лаборатории

Научная аппаратура «МРТ-2» для измерения температуры внутри оборудования в космосе создана на базе Самарского национального исследовательского университета им. Королева. Об этом сообщает вузовский центр по связям с общественностью.

Фото: Олеся Орина

Разработка будет использоваться во время полета орбитальной лаборатории «Бион-М» № 2 с ее обитателями внутри. Речь идет о грибах, бактериях и иных биологических объектах.

У оборудования нет аналогов в России и за рубежом. Для его создания использовались только отечественные электронные комплектующие. В настоящее время комплекс научной аппаратуры успешно прошел наземные испытания.

Ранее стало известно о создании в Самаре киберфизической фабрики. В числе прочего на ней будет изготавливаться продукция для полетов в космос.

Георгий Портнов