В Самаре киберфизическая фабрика создаст продукцию для полетов в космос

Создание киберфизической фабрики малоразмерных газотурбинных двигателей стартовало в Самаре. Работу ведут ученые национального исследовательского университета имени Королева с Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК) Ростеха и ее самарским предприятием «ОДК – Кузнецов». Об этом сообщает вузовский центр по связям с общественностью.

Фото: Самарский национальный исследовательский университет им. Королева

«Всего на территории университетского кампуса будут запущены две киберфизические фабрики по проектированию и выпуску продукции в интересах космической отрасли и двигателестроения, а также цифровая фабрика, где будут разрабатываться изделия для авиации»,— говорится в сообщении.

Работа ведется в рамках федерального проекта «Передовые инженерные школы». Опытное производство малоразмерных газотурбинных двигателей планируется запустить в декабре текущего года. В настоящее время закупается станочное и робототехническое оборудование.

После этого начнется монтаж техники. Следующим этапом работ станет создание полигона для натурных испытаний и валидации цифровых моделей.

Георгий Портнов