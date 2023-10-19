Стоимость аренды небольших квартир повысилась в Петербурге из-за студентов

Спрос на съем студий и однокомнатных квартир привел к подорожанию этого жилья на 20%, сообщает «Деловой Петербург».

На основе данных сервиса БН.ру зафиксировали рост средней стоимости аренды квартир на 5-20% с июня по сентябрь. При этом в «Яндекс Аренде» установили, что объявления о сдаче жилья с началом учебного года просматривали на 30% чаще по сравнению с серединой лета. В то же время количество вакантных предложений снизилось на 18%.

По словам генерального директора АН «Динас» Юрия Сергеева, в 2023 году рынок отличается высокой активность. Для будущих студентов родители подыскивали квартиры вблизи институтов и университетов. Спрос был и на студии, и на квартиры с большим количеством комнат. Эксперты отметили, что после повышенного спроса стоимость аренды в октябре стала падать. Сокращение цен достигает 2-3%.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в третьем квартале 2023 года спрос на жилье бизнес-класса увеличился в Петербурге в 1,5 раза.

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