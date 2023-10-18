Петербургскими квартирами бизнес-класса стали интересоваться в 1,5 раза больше

Аналитики зафиксировали, что спрос на жилье бизнес-класса возрос в Санкт-Петербурге в 1,5 раза в третьем квартале текущего года, сообщает консалтинговая компания Nikoliers.

Там отметили, что на активность покупателей и девелоперов на рынке недвижимости отразилось повышение ключевой ставки Центробанка. По мнению экспертов, эта ситуация носит временный характер.

С января по сентябрь в Петербурге оформили 32,6 тыс. сделок по продаже жилья на первичном рынке. Такой показатель отстает на 3% от уровня прошлого года за соответствующий период. При этом в городе снизилось только количество заключенных документов по покупке квартир комфорт-класса (-10%). В более дорогом сегменте приобрели 5,7 тыс. квартир (+43%), а в премиальном — 666 квартир (+31%).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что квартира в жилом комплексе на Крестовском острове стала самым дорогой недвижимостью, которая сдается в аренду в Петербурге.

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