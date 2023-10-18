Посещение Эрмитажа будет бесплатным несколько дней в ноябре

В связи с проведением Санкт-Петербургского международного культурного форума Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный Эрмитаж» можно будет посетить бесплатно в дополнительные вечерние часы, сообщили в пресс-службе музея.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

Эти сеансы будут добавлены в график работы с 16 по 18 ноября. В Эрмитаже не уточнили, до скольки будет работать музей в эти дни, эта информация появится позже. Желающие воспользоваться таким предложением могут приобрести билеты на сайте, а также в кассах музея.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что члены семей участников спецоперации смогут бесплатно посещать Эрмитаж. Эта мера поддержки начала действовать в Петербурге с 5 сентября.

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