Доходы бюджета Екатеринбурга выросли на 7,5%

В первом полугодии 2023 года объем доходов бюджета Екатеринбурга увеличился на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом на заседании комиссии гордумы по бюджету сообщила заместитель начальника департамента финансов администрации Екатеринбурга Юлия Медведева.

«За первое полугодие 2023 года доходы составили 32 млрд 991 млн руб. (49,9% к плану), расходы — 31 млрд 753 млн руб. (46%)»,— сообщила она.

По данным госпожи Медведевой, общий объем налоговых и неналоговых доходов составил 14,2 млрд руб. Наибольшую долю в структуре заняли поступления по НДФЛ (6 млрд руб.), по налогу по УСН (2,2 млрд руб.), по акцизам (1,5 млрд руб.) и по земельному налогу (1,4 млрд руб.). Кроме того, из федерального и областного бюджетов в Екатеринбург поступило 18,9 млрд руб.

Напомним, в 2022 году гордума Екатеринбурга приняла бюджет города на 2023 год с дефицитом 2 млрд руб. Общий объем доходов был запланирован в размере 64,2 млрд руб., расходная часть — 66,2 млрд руб. В июне 2023 года депутаты проголосовали за внесение изменений в бюджет — доходная часть составила 66 млрд руб, расходная выросла до 69 млрд руб.

Василий Алексеев

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