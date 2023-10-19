Некоторые отели брендов Radisson будут работать в Петербурге под новым названием

Места размещения постояльцев, которые до марта 2023 года принадлежали Wenaas Hotel Russia и осуществляли деятельность под брендами гостиничной компании Radisson, будут принимать гостей в Санкт-Петербурге под новым названием, сообщает издание «Известия» со ссылкой на Cosmos Hotel Group.

Речь идет об отелях Radisson Blu, Park Inn by Radisson и Olympia Garden. Обслуживанием в этих гостиницах будет заниматься бренд Cosmos. В Radisson Hotel Group положительно относятся к укреплению и продолжению партнерства с гостиничной компанией, отметила управляющий директор организации в России Виолетта Ромэро дэ Торрэс.

В Петербурге насчитывается несколько отелей этих брендов. В частности, четыре точки Park Inn by Radisson и одна — Olympia Garden. В компании, которая переименует места размещения, сообщают, что эта смена будет комфортной для гостей.

Ранее «Ъ» писал, что компания-владелец сети аптечных пунктов «36,6» закрыла сделку по приобретению аптек «ЛекОптТорг» и «Родник здоровья» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

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