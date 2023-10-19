Пропала главный библиотекарь Государственной публичной исторической библиотеки

Племянница главного библиотекаря Государственной публичной исторической библиотеки Маргариты Стручевой обратилась в полицию Москвы в связи с пропажей тети, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. Племяннице позвонили неизвестные и потребовали 5 млн руб. «за сохранение жизни Стручевой».

В ГУ МВД по Москве подтвердили только факт поступления 17 октября обращения о пропаже женщины 1958 года рождения. Госпоже Стручевой 65 лет. Полиция проводит комплекс «оперативно-разыскных мероприятий, направленный на обнаружение пропавшей и выяснение всех обстоятельств происшествия».

Последний раз на работе главный библиотекарь была 13 октября, рассказал собеседник ТАСС. С тех пор в библиотеку дважды приходили люди, которые представлялись сотрудниками МВД. Они утверждали, что женщина разыскивается за мошенничество и что им не удается с ней связаться. Племянница рассказала, что тетя позвонила ей 17 октября и взволнованным голосом попросила 5 млн руб. Через какое-то время с племянницей связался неизвестный «мужчина с украинским акцентом» и также потребовал деньги «за сохранение жизни Стручевой». По месту жительства женщину не нашли.

В последние месяцы произошло несколько «похищений» родственников известных лиц. Так, в мае пропала супруга экс-замминистра обороны Александра Колмакова, в апреле — мать советника сенатора Андрея Шевченко Елены Силкиной. По информации СМИ и Telegram-каналов, в этих случаях женщины становились жертвами телефонных мошенников, которые под обманными предлогами вынуждали жертв уйти из дома и не общаться с родственниками. «Похищенные» были найдены, их жизни и здоровью ничто не угрожало.

Леонид Уварчев