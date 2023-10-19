Задержаны двое жителей Новосибирска, пытавшиеся застрелить предпринимателя

В Новосибирске задержаны двое подозреваемых в покушении на убийство коммерсанта, предполагаемый организатор преступления объявлен в федеральный розыск. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета России.

Согласно версии следствия, предполагаемый организатор решил разобраться с 40-летним коммерсантом из-за разногласий в предпринимательской деятельности. Для убийства он нанял двух знакомым, которым обещал заплатить 10 млн руб. В ночь на 15 августа исполнители дождались бизнесмена на парковке и произвели в него не менее 7 выстрелов из пистолета. Однако потерпевшему своевременно оказали квалифицированную медпомощь, и он выжил. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство (ст. 30, ст. 105 УК РФ).

Как писал «Ъ-Сибирь», в середине августа правоохранители искали возможных свидетелей расстрела мужчины в центре города.СМИ растиражировали видеозапись, сделанную, предположительно, на месте происшествия. На кадрах видно, как мужчина достает вещи с заднего сиденья автомобиля. Со спины к нему подходит злоумышленник и выпускает несколько пуль.

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Илья Николаев