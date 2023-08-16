Следствие ищет очевидцев расстрела жителя Новосибирска

В Новосибирске правоохранители ищут возможных свидетелей расстрела мужчины в центре города. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По информации ведомства, в ночь на 15 августа во дворе дома 8 на улице Ипподромская

злоумышленник произвел несколько выстрелов в мужчину и скрылся. По какой статье Уголовного кодекса РФ расследуется дело, не сообщается.

Сегодня СМИ растиражировали видеозапись, сделанную, предположительно, на месте происшествия. На кадрах видно, жертва пострадавший достает вещи с заднего сиденья автомобиля. Со спины к нему подходит злоумышленник и выпускает несколько пуль.

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Илья Николаев