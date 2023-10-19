Студент в Приамурье получил два года за подготовку к массовому убийству в вузе

Свободненский городской суд в Приамурье вынес приговор студенту Амурского института железнодорожного транспорта (АмИЖТ, филиал ДВГУПС в городе Свободном), который планировал массовые убийства в учебном заведении. Об этом в четверг, 19 октября, сообщила объединенная пресс-служба судов Амурской области. Признанный виновным в приготовлении к преступлению и покушении на убийство (ч. 1 ст. 30, п. «а, е, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ) молодой человек 2004 года рождения приговорен к двум с половиной годам в колонии общего режима.

В ходе судебного процесса установлено, что обвиняемый «задумал преступление на почве возникшей у него ненависти к человечеству», а не состоялось оно по не зависящим от него причинам.

Интерес к теме массовых убийств у подсудимого возник еще в 2018 году, когда он был несовершеннолетним. Подросток систематически просматривал в интернете публикации о военных конфликтах, массовых убийствах и пр. Во время подготовки житель Свободного изучал публикации о видах и характеристиках огнестрельного оружия, способах изготовления самодельных взрывных устройств, в том числе с использованием общедоступных строительных материалов, тактике совершения массовых убийств, в том числе в учебных заведениях.

Изучал студент и информацию об огнестрельном оружии и возможности его приобретения, о способах закладки на различных объектах взрывных устройств по типу мин-ловушек, делал соответствующие записи в тетрадях. Также он приобретал одежду, аналогичную одежде преступников, ранее совершивших массовые убийства, в том числе в учебных заведениях на территории РФ и за рубежом. Установлен и факт его сговора с одногруппником, с которым обсуждались и разрабатывались планы совершения убийства учащихся и персонала АмИЖТ. Уголовное преследование одногруппника было прекращено в связи с добровольным отказом его от совершения преступления.

В июне 2022 года студент был задержан. В своих показаниях в суде подсудимый подтвердил, что желание совершить массовое убийство было вызвано негативным отношением к людям. Он полностью признал вину и раскаялся, говорится в сообщении. Приговор горсуда еще не вступил в законную силу.

Анна Яшина, Благовещенск