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Коммерсантъ FM
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Студент в Приамурье получил два года за подготовку к массовому убийству в вузе

Свободненский городской суд в Приамурье вынес приговор студенту Амурского института железнодорожного транспорта (АмИЖТ, филиал ДВГУПС в городе Свободном), который планировал массовые убийства в учебном заведении. Об этом в четверг, 19 октября, сообщила объединенная пресс-служба судов Амурской области. Признанный виновным в приготовлении к преступлению и покушении на убийство (ч. 1 ст. 30, п. «а, е, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ) молодой человек 2004 года рождения приговорен к двум с половиной годам в колонии общего режима.

В ходе судебного процесса установлено, что обвиняемый «задумал преступление на почве возникшей у него ненависти к человечеству», а не состоялось оно по не зависящим от него причинам.

Интерес к теме массовых убийств у подсудимого возник еще в 2018 году, когда он был несовершеннолетним. Подросток систематически просматривал в интернете публикации о военных конфликтах, массовых убийствах и пр. Во время подготовки житель Свободного изучал публикации о видах и характеристиках огнестрельного оружия, способах изготовления самодельных взрывных устройств, в том числе с использованием общедоступных строительных материалов, тактике совершения массовых убийств, в том числе в учебных заведениях.

Изучал студент и информацию об огнестрельном оружии и возможности его приобретения, о способах закладки на различных объектах взрывных устройств по типу мин-ловушек, делал соответствующие записи в тетрадях. Также он приобретал одежду, аналогичную одежде преступников, ранее совершивших массовые убийства, в том числе в учебных заведениях на территории РФ и за рубежом. Установлен и факт его сговора с одногруппником, с которым обсуждались и разрабатывались планы совершения убийства учащихся и персонала АмИЖТ. Уголовное преследование одногруппника было прекращено в связи с добровольным отказом его от совершения преступления.

В июне 2022 года студент был задержан. В своих показаниях в суде подсудимый подтвердил, что желание совершить массовое убийство было вызвано негативным отношением к людям. Он полностью признал вину и раскаялся, говорится в сообщении. Приговор горсуда еще не вступил в законную силу.

Анна Яшина, Благовещенск

Фотогалерея

Убийцы-одиночки — в фотогалерее «Ъ»

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22 июля 2011 года в Норвегии произошел двойной теракт, унесший жизни 77 человек, исполнителем которого стал Андерс Брейвик. Сначала прогремел взрыв в автомобиле, припаркованном у комплекса правительственных зданий в центре Осло, а через несколько часов Брейвик открыл стрельбу в молодежном лагере правящей Норвежской рабочей партии на острове Утойя

22 июля 2011 года в Норвегии произошел двойной теракт, унесший жизни 77 человек, исполнителем которого стал Андерс Брейвик. Сначала прогремел взрыв в автомобиле, припаркованном у комплекса правительственных зданий в центре Осло, а через несколько часов Брейвик открыл стрельбу в молодежном лагере правящей Норвежской рабочей партии на острове Утойя

Фото: ТАСС

В ноябре Брейвик был признан невменяемым. 24 августа 2012 года Окружной суд отклонил ходатайство прокуратуры о признании террориста душевнобольным и приговорил его к 21 году тюрьмы

В ноябре Брейвик был признан невменяемым. 24 августа 2012 года Окружной суд отклонил ходатайство прокуратуры о признании террориста душевнобольным и приговорил его к 21 году тюрьмы

Фото: EPA / LISE ASERUD / ТАСС

22 апреля 2013 года Сергей Помазун расстрелял шестерых человек на Народном бульваре в центре Белгорода. Он зашел в оружейный магазин «Охота» с отцовским карабином «Вепрь», который перед этим выкрал дома из сейфа. В «Охоте» он убил двух продавцов — Игоря Малыхина и Александра Иваськова, а также находившегося в помещении Михаила Шамшурина, помощника владельца магазина Евгения Антонова. После этого Сергей Помазун забрал два карабина «Тигр» и патроны к ним. Выйдя из магазина, он застрелил еще троих прохожих, включая двух девушек — Алину Чижикову и 16-летнюю Софию Гуцуляк

22 апреля 2013 года Сергей Помазун расстрелял шестерых человек на Народном бульваре в центре Белгорода. Он зашел в оружейный магазин «Охота» с отцовским карабином «Вепрь», который перед этим выкрал дома из сейфа. В «Охоте» он убил двух продавцов — Игоря Малыхина и Александра Иваськова, а также находившегося в помещении Михаила Шамшурина, помощника владельца магазина Евгения Антонова. После этого Сергей Помазун забрал два карабина «Тигр» и патроны к ним. Выйдя из магазина, он застрелил еще троих прохожих, включая двух девушек — Алину Чижикову и 16-летнюю Софию Гуцуляк

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Помазун был задержан 24 апреля. При этом он напал на полицейского Юрия Седых, осуществляющего задержание. Майор Седых получил от Сергея Помазуна четыре ножевых ранения.

Помазун был задержан 24 апреля. При этом он напал на полицейского Юрия Седых, осуществляющего задержание. Майор Седых получил от Сергея Помазуна четыре ножевых ранения.

Фото: ТАСС / УМВД России по Белгородской области

В ночь на 27 апреля 2009 года начальник ОВД «Царицыно» майор милиции Денис Евсюков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил бойню в супермаркете «Остров» на Шипиловской улице в Москве. В результате два человека были застрелены, семеро ранены. Экспертиза признала Евсюкова вменяемым

В ночь на 27 апреля 2009 года начальник ОВД «Царицыно» майор милиции Денис Евсюков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил бойню в супермаркете «Остров» на Шипиловской улице в Москве. В результате два человека были застрелены, семеро ранены. Экспертиза признала Евсюкова вменяемым

Фото: www.vesti.ru

1 сентября 2009 года Следственный комитет при прокуратуре предъявил Денису Евсюкову обвинение в убийстве, покушении на убийство, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте оружия. 19 февраля 2010 года Мосгорсуд приговорил Евсюкова к пожизненному заключению в колонии строгого режима

1 сентября 2009 года Следственный комитет при прокуратуре предъявил Денису Евсюкову обвинение в убийстве, покушении на убийство, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте оружия. 19 февраля 2010 года Мосгорсуд приговорил Евсюкова к пожизненному заключению в колонии строгого режима

Фото: Коммерсантъ / Андрей Стенин  /  купить фото

19 марта 2012 года Мохаммед Мера, француз алжирского происхождения, устроил стрельбу рядом с еврейской школой во французской Тулузе и скрылся с места преступления на мотороллере. Жертвами стали четыре человека: трое детей и их учитель. В ходе двухдневной операции Мохаммед Мера, заявлявший о своих связях с «Аль-Каидой», был застрелен. По данным полиции, несколькими днями ранее он застрелил троих французских военных в Тулузе и в соседнем Монтобане

19 марта 2012 года Мохаммед Мера, француз алжирского происхождения, устроил стрельбу рядом с еврейской школой во французской Тулузе и скрылся с места преступления на мотороллере. Жертвами стали четыре человека: трое детей и их учитель. В ходе двухдневной операции Мохаммед Мера, заявлявший о своих связях с «Аль-Каидой», был застрелен. По данным полиции, несколькими днями ранее он застрелил троих французских военных в Тулузе и в соседнем Монтобане

Фото: Reuters

В ночь на 20 июля 2012 года в кинотеатре Century 16 Movie в городе Аврора (штат Колорадо, США) на премьере фильма о Бэтмене «Темный рыцарь: Возрождение легенды» американец Джеймс Холмс проник в кинозал через запасной выход, вскрыл емкость со слезоточивым газом, и открыл огонь по зрителям. В результате 12 человек были убиты, 58 ранены. 13 мая 2013 года стрелок попросил суд признать его невиновным по причине психического расстройства. В настоящее время продолжается его проверка на невменяемость

В ночь на 20 июля 2012 года в кинотеатре Century 16 Movie в городе Аврора (штат Колорадо, США) на премьере фильма о Бэтмене «Темный рыцарь: Возрождение легенды» американец Джеймс Холмс проник в кинозал через запасной выход, вскрыл емкость со слезоточивым газом, и открыл огонь по зрителям. В результате 12 человек были убиты, 58 ранены. 13 мая 2013 года стрелок попросил суд признать его невиновным по причине психического расстройства. В настоящее время продолжается его проверка на невменяемость

Фото: ТАСС

7 ноября 2012 года юрист аптечной сети «Ригла» Дмитрий Виноградов пришел в офис компании в Москве и открыл стрельбу по коллегам. В результате погибли шесть человек, еще одна девушка ранена. Экспертиза признала его вменяемым. 22 апреля 2013 года СК предъявил ему окончательное обвинение — помимо обвинения в убийстве шести человек добавилась статью об экстремизме. 14 августа в ходе судебного заседания Виноградов полностью признал свою вину. Суд приговорил его к пожизненному заключению

7 ноября 2012 года юрист аптечной сети «Ригла» Дмитрий Виноградов пришел в офис компании в Москве и открыл стрельбу по коллегам. В результате погибли шесть человек, еще одна девушка ранена. Экспертиза признала его вменяемым. 22 апреля 2013 года СК предъявил ему окончательное обвинение — помимо обвинения в убийстве шести человек добавилась статью об экстремизме. 14 августа в ходе судебного заседания Виноградов полностью признал свою вину. Суд приговорил его к пожизненному заключению

Фото: Коммерсантъ / Александр Щербак  /  купить фото

14 декабря 2012 года гражданин США Адам Ланза устроил стрельбу в начальной школе в Ньютауне (штат Коннектикут, США). В результате погибли 26 человек, 20 из которых были детьми в возрасте от пяти до десяти лет. После бойни стрелок свел счеты с жизнью. Среди погибших была и мать преступника, работавшая воспитателем в этой школе. По данным СМИ, Ланза был психически неуравновешенным: страдал синдромом Аспергера (одной из форм аутизма)

14 декабря 2012 года гражданин США Адам Ланза устроил стрельбу в начальной школе в Ньютауне (штат Коннектикут, США). В результате погибли 26 человек, 20 из которых были детьми в возрасте от пяти до десяти лет. После бойни стрелок свел счеты с жизнью. Среди погибших была и мать преступника, работавшая воспитателем в этой школе. По данным СМИ, Ланза был психически неуравновешенным: страдал синдромом Аспергера (одной из форм аутизма)

Фото: AP / Western Connecticut State University, File

В сентябре 2013 года вооруженный винтовкой, дробовиком и пистолетом преступник ворвался в адмиралтейство в Вашингтоне, расстреляв 12 человек — в основном посетителей внутреннего кафе. Сам он был убит в перестрелке с полицией

В сентябре 2013 года вооруженный винтовкой, дробовиком и пистолетом преступник ворвался в адмиралтейство в Вашингтоне, расстреляв 12 человек — в основном посетителей внутреннего кафе. Сам он был убит в перестрелке с полицией

Фото: Reuters

Преступником оказался оказался 34-летний Аарон Алексис. Выходец из штата Техас, он пять лет прослужил в военно-морских силах, а затем работал в IT-компании, выполнявшей заказы ВМС и Минобороны США

Преступником оказался оказался 34-летний Аарон Алексис. Выходец из штата Техас, он пять лет прослужил в военно-морских силах, а затем работал в IT-компании, выполнявшей заказы ВМС и Минобороны США

Фото: Reuters

9 февраля 2014 года охранник местного ЧОПа 25-летний Степан Комаров с ружьем ворвался в главный собор Южно-Сахалинской и Курильской епархии и открыл огонь. Причиной стрельбы, согласно материалам дела, стала неприязнь к лицам православного вероисповедания

9 февраля 2014 года охранник местного ЧОПа 25-летний Степан Комаров с ружьем ворвался в главный собор Южно-Сахалинской и Курильской епархии и открыл огонь. Причиной стрельбы, согласно материалам дела, стала неприязнь к лицам православного вероисповедания

Фото: vk.com

От полученных ранений на месте скончались служащая храма монахиня Людмила (Пряшникова) и прихожанин собора. Еще семь человек были ранены и госпитализированы. В апреле этого года суд приговорил Комарова к 24 годам в колонии строгого режима

От полученных ранений на месте скончались служащая храма монахиня Людмила (Пряшникова) и прихожанин собора. Еще семь человек были ранены и госпитализированы. В апреле этого года суд приговорил Комарова к 24 годам в колонии строгого режима

Фото: Коммерсантъ / Бехтенева Татьяна

16 июля 2015 года 24-летний уроженец Кувейта Мухаммед Юзеф Абдул-Азиз открыл стрельбу в комплексе ВМС в Чаттаунуге. В результате погибли пятеро морских пехотинцев США. Злоумышленник был ранее уличен властями в вождении в нетрезвом виде и употреблении марихуаны. Также во время задержания на его лице были замечены следы «некого белого порошка». Мотивы преступления до сих пор выясняются

16 июля 2015 года 24-летний уроженец Кувейта Мухаммед Юзеф Абдул-Азиз открыл стрельбу в комплексе ВМС в Чаттаунуге. В результате погибли пятеро морских пехотинцев США. Злоумышленник был ранее уличен властями в вождении в нетрезвом виде и употреблении марихуаны. Также во время задержания на его лице были замечены следы «некого белого порошка». Мотивы преступления до сих пор выясняются

Фото: Reuters / Hamilton County Sheriff's Office/Handout via Reuters

12 июня 2016 года сын выходцев из Афганистана Омар Матин совершил крупнейший в истории США массовый расстрел граждан в гей-клубе города Орландо (штат Флорида). В результате стрельбы было убито 49 человек и еще 53 получили ранения. Незадолго перед расправой Омар Матин позвонил по номеру 911 и заявил о своей приверженности к «Исламскому государству»

12 июня 2016 года сын выходцев из Афганистана Омар Матин совершил крупнейший в истории США массовый расстрел граждан в гей-клубе города Орландо (штат Флорида). В результате стрельбы было убито 49 человек и еще 53 получили ранения. Незадолго перед расправой Омар Матин позвонил по номеру 911 и заявил о своей приверженности к «Исламскому государству»

Фото: Reuters

12 июня 2016 года в Орландо (штат Флорида) 29-летний Омар Матин открыл огонь из огнестрельного оружия в ночном гей-клубе Pulse, а затем захватил заложников. В результате стрельбы погибли 49 человек, 53 получили ранения. В ходе полицейской операции заложники были освобождены, а нападавший застрелен. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация «Исламское государство»

12 июня 2016 года в Орландо (штат Флорида) 29-летний Омар Матин открыл огонь из огнестрельного оружия в ночном гей-клубе Pulse, а затем захватил заложников. В результате стрельбы погибли 49 человек, 53 получили ранения. В ходе полицейской операции заложники были освобождены, а нападавший застрелен. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация «Исламское государство»

Фото: Reuters / Jim Young

1 октября 2017 года в Лас-Вегасе 64-летний Стивен Пэддок начал стрелять по посетителям открытой площадки Las Vegas Village, где проходил фестиваль кантри-музыки Route 91 Harvest. Стрельба велась из окна с 32-го этажа соседней гостиницы Mandalay Bay. Позже преступник был найден мертвым в своем номере, как сообщалось, он покончил с собой. Всего погибли 59 человек, пострадали более 500

1 октября 2017 года в Лас-Вегасе 64-летний Стивен Пэддок начал стрелять по посетителям открытой площадки Las Vegas Village, где проходил фестиваль кантри-музыки Route 91 Harvest. Стрельба велась из окна с 32-го этажа соседней гостиницы Mandalay Bay. Позже преступник был найден мертвым в своем номере, как сообщалось, он покончил с собой. Всего погибли 59 человек, пострадали более 500

Фото: REX / Shutterstock / Fotodom

5 ноября 2017 года во время воскресной утренней службы в здание Первой баптистской церкви в общине Сазерленд-Спрингс (штат Техас) ворвался мужчина и открыл стрельбу. В этот момент в церкви находилось чуть более 50 человек. 27, включая преступника, погибли, более 20 — ранены. По сведениям полиции, возраст пострадавших — от 5 до 72 лет. Погибли или были ранены только граждане США

5 ноября 2017 года во время воскресной утренней службы в здание Первой баптистской церкви в общине Сазерленд-Спрингс (штат Техас) ворвался мужчина и открыл стрельбу. В этот момент в церкви находилось чуть более 50 человек. 27, включая преступника, погибли, более 20 — ранены. По сведениям полиции, возраст пострадавших — от 5 до 72 лет. Погибли или были ранены только граждане США

Фото: Reuters

3 февраля 2014 года в одной из московских школ десятиклассник Сергей Гордеев, вооруженный карабином и винтовкой, застрелил учителя географии и захватил в заложники своих одноклассников, а затем открыл огонь по прибывшим на место происшествия полицейским, убив сотрудника вневедомственной охраны и тяжело ранив патрульного. Убийца был признан невменяемым и отправлен на принудительное лечение

3 февраля 2014 года в одной из московских школ десятиклассник Сергей Гордеев, вооруженный карабином и винтовкой, застрелил учителя географии и захватил в заложники своих одноклассников, а затем открыл огонь по прибывшим на место происшествия полицейским, убив сотрудника вневедомственной охраны и тяжело ранив патрульного. Убийца был признан невменяемым и отправлен на принудительное лечение

Фото: vk.com

14 февраля 2018 года бывший ученик средней школы Marjory Stoneman Douglas в Паркленде (штат Флорида) расстрелял учащихся. По предварительным данным, жертвами нападения стали 17 человек, еще 14 получили огнестрельные ранения различной степени тяжести. 19-летний Николас де Джизус Круз был задержан при попытке скрыться с места преступления. Как утверждают школьники, ранее он неоднократно им угрожал, а после исключения из школы часто фотографировался с оружием

14 февраля 2018 года бывший ученик средней школы Marjory Stoneman Douglas в Паркленде (штат Флорида) расстрелял учащихся. По предварительным данным, жертвами нападения стали 17 человек, еще 14 получили огнестрельные ранения различной степени тяжести. 19-летний Николас де Джизус Круз был задержан при попытке скрыться с места преступления. Как утверждают школьники, ранее он неоднократно им угрожал, а после исключения из школы часто фотографировался с оружием

Фото: AP

17 октября около полудня в Керченском политехническом колледже произошла стрельба, а затем взрыв. Погибли свыше 20 человек, сам нападавший застрелился, более 40 получили ранения. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что нападение совершил учащийся этого колледжа. В Крыму объявлен трехдневный траур

17 октября около полудня в Керченском политехническом колледже произошла стрельба, а затем взрыв. Погибли свыше 20 человек, сам нападавший застрелился, более 40 получили ранения. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что нападение совершил учащийся этого колледжа. В Крыму объявлен трехдневный траур

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22 июля 2011 года в Норвегии произошел двойной теракт, унесший жизни 77 человек, исполнителем которого стал Андерс Брейвик. Сначала прогремел взрыв в автомобиле, припаркованном у комплекса правительственных зданий в центре Осло, а через несколько часов Брейвик открыл стрельбу в молодежном лагере правящей Норвежской рабочей партии на острове Утойя

Фото: ТАСС

В ноябре Брейвик был признан невменяемым. 24 августа 2012 года Окружной суд отклонил ходатайство прокуратуры о признании террориста душевнобольным и приговорил его к 21 году тюрьмы

Фото: EPA / LISE ASERUD / ТАСС

22 апреля 2013 года Сергей Помазун расстрелял шестерых человек на Народном бульваре в центре Белгорода. Он зашел в оружейный магазин «Охота» с отцовским карабином «Вепрь», который перед этим выкрал дома из сейфа. В «Охоте» он убил двух продавцов — Игоря Малыхина и Александра Иваськова, а также находившегося в помещении Михаила Шамшурина, помощника владельца магазина Евгения Антонова. После этого Сергей Помазун забрал два карабина «Тигр» и патроны к ним. Выйдя из магазина, он застрелил еще троих прохожих, включая двух девушек — Алину Чижикову и 16-летнюю Софию Гуцуляк

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Помазун был задержан 24 апреля. При этом он напал на полицейского Юрия Седых, осуществляющего задержание. Майор Седых получил от Сергея Помазуна четыре ножевых ранения.

Фото: ТАСС / УМВД России по Белгородской области

В ночь на 27 апреля 2009 года начальник ОВД «Царицыно» майор милиции Денис Евсюков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил бойню в супермаркете «Остров» на Шипиловской улице в Москве. В результате два человека были застрелены, семеро ранены. Экспертиза признала Евсюкова вменяемым

Фото: www.vesti.ru

1 сентября 2009 года Следственный комитет при прокуратуре предъявил Денису Евсюкову обвинение в убийстве, покушении на убийство, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте оружия. 19 февраля 2010 года Мосгорсуд приговорил Евсюкова к пожизненному заключению в колонии строгого режима

Фото: Коммерсантъ / Андрей Стенин  /  купить фото

19 марта 2012 года Мохаммед Мера, француз алжирского происхождения, устроил стрельбу рядом с еврейской школой во французской Тулузе и скрылся с места преступления на мотороллере. Жертвами стали четыре человека: трое детей и их учитель. В ходе двухдневной операции Мохаммед Мера, заявлявший о своих связях с «Аль-Каидой», был застрелен. По данным полиции, несколькими днями ранее он застрелил троих французских военных в Тулузе и в соседнем Монтобане

Фото: Reuters

В ночь на 20 июля 2012 года в кинотеатре Century 16 Movie в городе Аврора (штат Колорадо, США) на премьере фильма о Бэтмене «Темный рыцарь: Возрождение легенды» американец Джеймс Холмс проник в кинозал через запасной выход, вскрыл емкость со слезоточивым газом, и открыл огонь по зрителям. В результате 12 человек были убиты, 58 ранены. 13 мая 2013 года стрелок попросил суд признать его невиновным по причине психического расстройства. В настоящее время продолжается его проверка на невменяемость

Фото: ТАСС

7 ноября 2012 года юрист аптечной сети «Ригла» Дмитрий Виноградов пришел в офис компании в Москве и открыл стрельбу по коллегам. В результате погибли шесть человек, еще одна девушка ранена. Экспертиза признала его вменяемым. 22 апреля 2013 года СК предъявил ему окончательное обвинение — помимо обвинения в убийстве шести человек добавилась статью об экстремизме. 14 августа в ходе судебного заседания Виноградов полностью признал свою вину. Суд приговорил его к пожизненному заключению

Фото: Коммерсантъ / Александр Щербак  /  купить фото

14 декабря 2012 года гражданин США Адам Ланза устроил стрельбу в начальной школе в Ньютауне (штат Коннектикут, США). В результате погибли 26 человек, 20 из которых были детьми в возрасте от пяти до десяти лет. После бойни стрелок свел счеты с жизнью. Среди погибших была и мать преступника, работавшая воспитателем в этой школе. По данным СМИ, Ланза был психически неуравновешенным: страдал синдромом Аспергера (одной из форм аутизма)

Фото: AP / Western Connecticut State University, File

В сентябре 2013 года вооруженный винтовкой, дробовиком и пистолетом преступник ворвался в адмиралтейство в Вашингтоне, расстреляв 12 человек — в основном посетителей внутреннего кафе. Сам он был убит в перестрелке с полицией

Фото: Reuters

Преступником оказался оказался 34-летний Аарон Алексис. Выходец из штата Техас, он пять лет прослужил в военно-морских силах, а затем работал в IT-компании, выполнявшей заказы ВМС и Минобороны США

Фото: Reuters

9 февраля 2014 года охранник местного ЧОПа 25-летний Степан Комаров с ружьем ворвался в главный собор Южно-Сахалинской и Курильской епархии и открыл огонь. Причиной стрельбы, согласно материалам дела, стала неприязнь к лицам православного вероисповедания

Фото: vk.com

От полученных ранений на месте скончались служащая храма монахиня Людмила (Пряшникова) и прихожанин собора. Еще семь человек были ранены и госпитализированы. В апреле этого года суд приговорил Комарова к 24 годам в колонии строгого режима

Фото: Коммерсантъ / Бехтенева Татьяна

16 июля 2015 года 24-летний уроженец Кувейта Мухаммед Юзеф Абдул-Азиз открыл стрельбу в комплексе ВМС в Чаттаунуге. В результате погибли пятеро морских пехотинцев США. Злоумышленник был ранее уличен властями в вождении в нетрезвом виде и употреблении марихуаны. Также во время задержания на его лице были замечены следы «некого белого порошка». Мотивы преступления до сих пор выясняются

Фото: Reuters / Hamilton County Sheriff's Office/Handout via Reuters

12 июня 2016 года сын выходцев из Афганистана Омар Матин совершил крупнейший в истории США массовый расстрел граждан в гей-клубе города Орландо (штат Флорида). В результате стрельбы было убито 49 человек и еще 53 получили ранения. Незадолго перед расправой Омар Матин позвонил по номеру 911 и заявил о своей приверженности к «Исламскому государству»

Фото: Reuters

12 июня 2016 года в Орландо (штат Флорида) 29-летний Омар Матин открыл огонь из огнестрельного оружия в ночном гей-клубе Pulse, а затем захватил заложников. В результате стрельбы погибли 49 человек, 53 получили ранения. В ходе полицейской операции заложники были освобождены, а нападавший застрелен. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация «Исламское государство»

Фото: Reuters / Jim Young

1 октября 2017 года в Лас-Вегасе 64-летний Стивен Пэддок начал стрелять по посетителям открытой площадки Las Vegas Village, где проходил фестиваль кантри-музыки Route 91 Harvest. Стрельба велась из окна с 32-го этажа соседней гостиницы Mandalay Bay. Позже преступник был найден мертвым в своем номере, как сообщалось, он покончил с собой. Всего погибли 59 человек, пострадали более 500

Фото: REX / Shutterstock / Fotodom

5 ноября 2017 года во время воскресной утренней службы в здание Первой баптистской церкви в общине Сазерленд-Спрингс (штат Техас) ворвался мужчина и открыл стрельбу. В этот момент в церкви находилось чуть более 50 человек. 27, включая преступника, погибли, более 20 — ранены. По сведениям полиции, возраст пострадавших — от 5 до 72 лет. Погибли или были ранены только граждане США

Фото: Reuters

3 февраля 2014 года в одной из московских школ десятиклассник Сергей Гордеев, вооруженный карабином и винтовкой, застрелил учителя географии и захватил в заложники своих одноклассников, а затем открыл огонь по прибывшим на место происшествия полицейским, убив сотрудника вневедомственной охраны и тяжело ранив патрульного. Убийца был признан невменяемым и отправлен на принудительное лечение

Фото: vk.com

14 февраля 2018 года бывший ученик средней школы Marjory Stoneman Douglas в Паркленде (штат Флорида) расстрелял учащихся. По предварительным данным, жертвами нападения стали 17 человек, еще 14 получили огнестрельные ранения различной степени тяжести. 19-летний Николас де Джизус Круз был задержан при попытке скрыться с места преступления. Как утверждают школьники, ранее он неоднократно им угрожал, а после исключения из школы часто фотографировался с оружием

Фото: AP

17 октября около полудня в Керченском политехническом колледже произошла стрельба, а затем взрыв. Погибли свыше 20 человек, сам нападавший застрелился, более 40 получили ранения. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что нападение совершил учащийся этого колледжа. В Крыму объявлен трехдневный траур

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