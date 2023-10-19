Самолет Sukhoi Superjet 100 в Петербурге украсили символикой Эрмитажа

В Санкт-Петербурге состоялась церемония подписания договора и презентация совместного проекта Государственного Эрмитажа и авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») — новая ливрея самолета Sukhoi Superjet 100 «Калуга». Воздушный борт украсил один из самых узнаваемых экспонатов музея — скифский золотой олень.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По словам генерального директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, «когда эрмитажный скифский олень появляется на воздушных судах, которые летают по всей России, по всей Евразии, это очень красиво и символично». По поводу ближайших планов музея господин Пиотровский отметил, что уже на следующей неделе пройдут Дни Эрмитажа в Якутии, затем в Калуге, Белграде. При этом в Калуге откроется «спутник Эрмитажа». В ходе презентации в Пулково он также подчеркнул, что сотрудничество с авиакомпанией «Россия» «поможет распространять знания об Эрмитаже».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в дни проведения Санкт-Петербургского международного культурного форума, с 16 по 18 ноября, Государственный Эрмитаж можно будет посетить бесплатно в дополнительные вечерние часы.

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