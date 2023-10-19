Оспорена продажа требований кузбасского «Сити Молл Инвест» к его бывшему директору

Новокузнецкое ООО «Техник» потребовало признать недействительными результатов торгов, проведенных в ходе конкурсного производства в ООО «Сити молл инвест» (основной актив — торгово-развлекательный центр «Сити молл» в Новокузнецке площадью 86 тыс. кв м) в конце июля, на которых были проданы требования должника к его бывшему директору Елене Бырдиной.

Так как Елена Бырдина также оспорила торги, кемеровский арбитраж определил объединить рассмотрение этих исков в одно производство. Требования ООО «Сити молл инвест» к его бывшему директору на 15,2 млн руб. и на 6,5 млн продавались единым лотом. Победителем торгов по ним было признано московское ООО «Эдельвейс» с предложением цены 2,2 млн руб. Как следует из сообщения на сайте единого реестра сведений о банкротства, 11 августа с победителем торгов, несмотря на их оспаривание, был заключен договор купли-продажи.

Конкурсное производство в ООО «Сити молл инвест» было открыто по заявлению «Альфа банка» в августе 2021 года, в начале этого года были запланированы торги по продаже ТРЦ «Сити молл», но сейчас они заблокированы по искам Елены Бырдиной и учредителя должника Юрия Егорова. ООО «Техник» было включено в реестр кредиторов должника 1 декабря 2021 года с требованиями по основному долгу в 550 тыс. руб. (неоплаченные работы по восстановлению системы пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людьми при пожаре на цокольном этаже ТРЦ «Сити молл»).

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Александр Киселев