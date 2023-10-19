Избран второй вице-спикер заксобрания Омской области

В штате законодательного собрания Омской области появился второй вице-спикер. Решение об этом региональный парламент принял на сессии, которая проходит 19 октября.

Необходимость появления второго заместителя председатель заксобрания Александр Артемов («Единая Россия») объяснил сложностью задач, стоящих перед органом законодательной власти области. На этот пост он предложил однопартийца Павла Коренного, который возглавляет комитет по образованию, науке, культуре и молодежной политике.

За кандидатуру Павла Коренного проголосовали 32 депутата из 44, принимающих участие в сессии. Еще 11 депутатов проголосовали против, один бюллетень признан недействительным. До избрания господина Коренного единственным вице-спикером был единоросс Валерий Бойко, ранее работавший первым вице-губернатором.

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Валерий Лавский