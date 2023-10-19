Хоккеист Малкин стал третьим лучшим российским снайпером в истории НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин забросил 474-ю шайбу в карьере в Национальной хоккейной лиге в матче против «Детройт Ред Уингз». По этому показателю хоккеист вышел на чистое третье место среди россиян.

Малкин забросил 474 шайбы за 1067 матчей в чемпионатах НХЛ. Он превзошел результат Александра Могильного (473 гола за 990 матчей). Первое и второе места занимают капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (822 гола) и нынешний главный тренер московского ЦСКА Сергей Федоров (483).

Гол Малкина не спас «Питтсбург Пингвинз» от поражения. Клуб уступил «Детройту» со счетом 3:6.

Леонид Уварчев