УФАС Хакасии проводит проверку из-за роста цен на яйца

Антимонопольное управление по Республике Хакасия проводит проверку из-за роста цен на яйца, рассказали «Ъ-Сибирь» в ведомстве. Выясняются причины повышения цен, а также составляющие себестоимости продукции.

По данным минсельхоза республики, с 1 по 25 сентября стоимость яиц высшей категории выросла почти в два раза – с 5,57 руб. до 10,50 руб., первой категории – с 4,79 руб. до 10,30 руб.

«Как правило, в осенне-зимний период стоимость десятка яиц повышается из-за сезонного фактора, но в 2023 году цены на куриные яйца достигли исторически высокого уровня на всей территории Российской Федерации. В этой связи рост цен на яйца и мясо птицы находится на особом контроле Минсельхоза России», - указывают в ведомстве.

Как ранее писал «Ъ-Сибирь», стоимость пищевого яйца в регионах Сибирского федерального округа в сентябре 2023 года выросла на 23% к аналогичному периоду 2022-го. Как отмечают производители, динамика обусловлена усилением инфляции, ростом себестоимости. а также сокращением объема производства пищевого яйца в ряде регионов.

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Лолита Белова