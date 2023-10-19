Уровень вакантных площадей на офисном рынке Петербурга снизился до 8%

По итогам третьего квартала текущего года на офисном рынке Санкт-Петербурга вновь зафиксировано уменьшение доли свободных площадей. Такие данные приводят аналитики IBC Real Estate.

Наиболее значительное снижение вакантности эксперты наблюдают среди офисов класса В — с 10,4% во втором квартале года до 7,1% — в третьем. Вакансия в классе А снизилась незначительно — на 0,2 п.п., прежде всего за счет ввода крупного объекта.

В целом по рынку офисной недвижимости Петербурга, доля свободных площадей составила 8,1%, что на 2,1 п.п. ниже значения II квартала 2023 года. Сегодня в городе экспонируется 326 тыс. кв. м свободных офисных помещений, из которых объекты класса А составляют 44% от общего вакантного предложения в Петербурге.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что за последний год стоимость офисных помещений в Петербурге снизилась на 16% — со 124 до 104 тыс. рублей за кв. метр. При этом стоимость офисов в Москве за этот же период выросла на 23% — с 200 до 246 тыс. руб. за кв. м.

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