Умер актер Берт Янг, сыгравший Поли Пеннино в фильмах о Рокки

Американский актер и художник Берт Янг умер в возрасте 83 лет. Во всех фильмах «Рокки» он исполнил роль Поли Пеннино, друга и шурина главного героя. За игру в первом фильме о Рокки он был номинирован на «Оскар».

О смерти актера его дочь Анн Морея Штайнгизер сообщила газете The New York Times. Менеджер Линда Бенски подтвердила информацию агентству Associated Press. Причина смерти не уточнялась.

Берт Янг родился и вырос в Нью-Йорке, служил в морской пехоте, был профессиональным боксером. После этого начал актерскую карьеру. Играл в таких фильмах как «Китайский квартал» (1974), «Однажды в Америке» (1983), «Снова в школу» (1986), «Последний поворот на Бруклин» (1989). В 2001 году исполнил роль пожилого мафиози в третьем сезоне сериала «Сопрано».

Леонид Уварчев