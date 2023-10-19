В Канске задержан второй фигурант дела об оскорблении чувств верующих

Уголовное дело о дебоше в Свято-Троицком кафедральном соборе Канска (Красноярский край) полнилось новым фигурантом. Правоохранительными органами задержан 28-летний местный житель, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, рассказали в региональном управлении Следственного комитета России.

Вчера силовиками был задержан первый фигурант этого дела, 20-летний житель этого же города.

По версии следствия, 15 октября несколько нетрезвых мужчин, матерясь, вошли в Свято-Троицкий кафедральный собор, где проходила утренняя воскресная литургия. Как рассказали в полиции, один из участников этой компании, прошел на солею и начал кричать, нецензурно выражаться, танцевать, высказывая угрозы применения насилия к гражданам. Происходящее он снимал на камеру мобильного телефона.

Следственные органы возбудили уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса — об оскорблении чувству верующих (ч. 2 ст. 148 УК РФ) и хулиганстве с угрозами применения насилия (ч. 1 ст. 213 УК РФ).

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Илья Николаев