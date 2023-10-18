Житель Канска стал фигурантом дела об оскорблении чувств верующих

В Канске (Красноярский край) 20-летний местный житель пойдет под суд за оскорбление чувств верующих, сообщает ГУ МВД по региону.

По данным полиции, компания молодых людей в нетрезвом состоянии, находясь возле Свято-Троицкого кафедрального собора в Канске, нецензурно выражалась. Один из участников этой компании, войдя в собор, где проходила утренняя воскресная литургия, прошел на солею и начал кричать, нецензурно выражаться, танцевать, высказывая угрозы применения насилия к гражданам, сообщает полиция. Свои действия он снимал на мобильный телефон.

Нарушитель был задержан. В отношении него возбуждено дело по ч. 2 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих), ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с угрозами применения насилия к гражданам). Фигуранту грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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Оксана Павлова