Годовая инфляция в Петербурге замедлилась в сентябре

В сентябре текущего года годовая инфляция в Санкт-Петербурге замедлилась до 5,47%, что на 0,14 процентных пункта меньше, чем в августе. Такие данные приводят в Северо-Западной ГУ Банка России.

Снижение инфляции в городе эксперты связывают со статистическим эффектом высокой базы прошлого года по отдельным видам услуг. Из-за этого в сентябре 2023 года замедлился, в частности, рост цен на услуги зарубежного туризма и сотовой связи, отметили в ЦБ.

В то же время темп прироста цен на продовольствие повысился в Петербурге основном за счет ускорения роста цен на мясо и овощи. При этом цены на товары длительного пользования в годовом выражении росли быстрее, чем в августе.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что помидоры и бананы в Петербурге в сентябре подорожали больше чем на 10%.

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