Томская прокуратура потребовала прекратить работу майнинг-фермы на водозаборе

Прокуратура потребовала от ООО «Томскводоканал» демонтировать оборудование для майнинга. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

Основанием для прокурорской проверки послужили многочисленные обращения жителей поселка Кайдаловка, которые жаловались на шум, исходящий с территории водозабора.

Разбирательство установило, что его источником являлись две газопоршневые установки от специализированного комплекса, мощности которого использовались для майнинга криптовалюты.

Прокуратура предъявила «Томскводоканалу» иск, потребовав от ресурсоснабжающей организации демонтировать оборудование. В обоснование иска указано на отсутствие у ответчика лицензии на эксплуатацию газопоршневых установок, являющихся опасным производственным объектом.

Также надзорное ведомство возбудила два дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 7.19 КоАП РФ (самовольное подключение к электросетям), ч. 1 ст. 9.1 КоАП (нарушение требований промышленной безопасности).

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Илья Николаев