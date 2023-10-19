Томская прокуратура потребовала прекратить работу майнинг-фермы на водозаборе
Прокуратура потребовала от ООО «Томскводоканал» демонтировать оборудование для майнинга. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.
Основанием для прокурорской проверки послужили многочисленные обращения жителей поселка Кайдаловка, которые жаловались на шум, исходящий с территории водозабора.
Разбирательство установило, что его источником являлись две газопоршневые установки от специализированного комплекса, мощности которого использовались для майнинга криптовалюты.
Прокуратура предъявила «Томскводоканалу» иск, потребовав от ресурсоснабжающей организации демонтировать оборудование. В обоснование иска указано на отсутствие у ответчика лицензии на эксплуатацию газопоршневых установок, являющихся опасным производственным объектом.
Также надзорное ведомство возбудила два дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 7.19 КоАП РФ (самовольное подключение к электросетям), ч. 1 ст. 9.1 КоАП (нарушение требований промышленной безопасности).