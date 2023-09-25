Прокуратура начала проверку из-за жалоб томичей на шум от майнинг-фермы

Прокурорская проверка начата после жалоб жителей Томского района Томской области на размещение майнинг-фермы на территории водозабора в окрестностях села Кайдаловка. Ранее в СМИ сообщалось, что жители неоднократно жаловались на шум, который, по их мнению, производит работа майнинговой фермы.

В комментарии телеканалу «Томское время» главный инженер «Томскводоканала» Александр Колосюк сообщил, что территория, на которой расположено оборудование, передана в аренду третьим лицам».

Прокуратура даст оценку законности действий ООО «Томскводоканал», а также соответствие деятельности требованиям санитарно-эпидемиологического, земельного, налогового законодательства и законодательства о ценообразовании, сообщает ведомство.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Оксана Павлова