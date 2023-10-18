Стоматологам помогут металлом

Коллектив исследователей на базе НИИ материаловедения и инновационных технологий Белгородского госуниверситета (НИУ «БелГУ») в сотрудничестве с промышленным партнером вуза АО «Опытно-экспериментальный завод "ВладМиВа"» разработал состав мартенситной нержавеющей стали. Из нее можно создавать устойчивые к коррозии стержневые медицинские инструменты для стоматологии.

Фото: пресс-служба БелГУ

Разработка шла под руководством доктора физико-математических наук Рустама Кайбышева. «В ходе исследований нам удалось подобрать оптимальное соотношение легирующих элементов в составе стали и оптимальные режимы обработки, которые обеспечивают получение стали с различной твердостью. Свойства оказались выше чем у прототипа — американской стали AISI420», — рассказал ученый.

Сталь выплавляется в открытой индукционной печи и закаливается при температуре 1050°С. Затем технология предусматривает трехчасовой отпуск при температуре 450°С и охлаждение на воздухе.

По сравнению с ранее известными металлами, модифицированная в БелГУ сталь тверже на 7–21%. А легирование молибденом и ниобием позволило улучшить ее механические и эксплуатационные свойства. «Сталь лишена недостатков, значимых для серийного изготовления медицинских инструментов — невысокой обрабатываемости или ограниченных возможности обработки на станках-автоматах», — рассказали в вузе.

В итоге запатентованная мартенситная сталь отличается высокой обрабатываемостью, твердостью, износостойкостью и устойчивостью к коррозии. Из нее можно изготавливать стержневые стоматологические инструменты с высокими показателями твердости.