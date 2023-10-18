ХК «Сочи» снова проиграл «Спартаку»

Хоккейный клуб «Сочи» проиграл московскому «Спартаку» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча на домашнем стадионе сочинцев закончилась со счетом 1:3.

Единственную шайбу у «Сочи» забил Артур Тянулин на 4-й минуте матча. У соперников отличились Михал Чайковски (12-я минута), Герман Рубцов (31) и Андрей Локтионов (60).

По итогу игры «Спартак» одержал седьмую победу подряд и побил клубный рекорд по показателю за время выступления в КХЛ.

16 октября ХК «Сочи» проиграл с разгромным счетом «Спартаку». Встреча закончилась со счетом 2:5.

Татьяна Ручкина

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