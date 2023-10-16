ХК «Сочи» проиграл с разгромным счетом «Спартаку»

Хоккейный клуб «Сочи» проиграл с большим разрывом на домашнем стадионе московскому «Спартаку». Встреча закончилась со счетом 2:5.

Первый период игры завершился со счетом 0:1. Во втором периоде «леопарды» за десять минут пропустили две шайбы, в третьем — еще одну. Позже Матвей Мичков забил шайбу, но сочинцы тут же пропустили ответ в свои ворота.

В последние минуты Семен Ибрагимов из команды «Сочи» забил вторую шайбу в ворота «Спартака».

Татьяна Ручкина

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