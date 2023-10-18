Ленобласть выделит 750 млн рублей на восстановление Енакиево в 2024 году

В 2024 году правительство Ленобласти направит более 750 млн руб. на восстановление Енакиево в Донецкой народной республике, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Правительство области также планирует попросить о поддержке из федерального бюджета. Сотрудничество области с подшефной ему территорией обсудили заместитель председателя правительство Ленинградской области Евгений Барановский и глава администрации Енакиево Роман Храменков 18 октября.

«Сегодня задача правительства Ленинградской области — привести в порядок все то, чем последние 30 лет не занимались власти Украины. На следующий год у региона крайне амбициозные планы: восстановить разрушенный ВСУ лицей, продолжить работу по обновлению дорожной, транспортной, коммунальной и образовательной инфраструктуры, начать проектирование ремонта местного детского дома, запустить работу нового МФЦ, усилить аварийно-ремонтные бригады и заменить старые лифты»,— поделился планами господин Барановский.

По словам вице-губернатора по финансам Романа Маркова, в 2022 году на Енакиево потратили 870 млн руб. из областного бюджета. На 2023 год в бюджете было заложено 750 млн руб. на помощь Енакиево.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что курировать взаимодействие Ленобласти и агломерации Енакиево поручили Алексею Брицуну, который в конце июля занял должность советника губернатора Ленобласти.

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