Завершить благоустройство Николаевского бульвара в Краснодаре планируют в ноябре

Благоустройство бульвара «Николаевский» в Краснодаре планируют завершить в ноябре. Об этом сообщил врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Вячеслава Шапошника Фото: Telegram-канал Вячеслава Шапошника

Готовность объекта составляет 32%. Работы ведутся в соответствии с графиком. Сейчас там проводят планирование территории под озеленение, устанавливают бордюры и укладывают тротуарную плитку. Также там проводят работы по разработке грунта с последующим уплотнением, устройству системы автоматического полива, прокладке кабельных линий систем наружного освещения и обустройству основания пешеходных дорожек в щебеночном исполнении.

На территории бульвара будут установлены детские игровые и спортивные площадки, тренажеры, скамейки и урны. Там обустроят амфитеатр для отдыха жителей и дорожки для пешеходных прогулок, велопарковки и огороженную площадку для выгула собак. Кроме того, там высадят деревья, кустарники и многолетники.

В 2021 году жители Краснодара выбрали для благоустройства Николаевский бульвар в рамках ежегодного голосования за общественные территории. В 2022 году благоустройством занялось ООО «Векстрой-Юг». Сумма контракта составляла 260 млн руб. Однако подрядчик отклонился от проекта и уничтожил 119 деревьев. Ущерб оценили в 30 млн руб. Мэрия расторгла контракт с подрядчиком, а прокуратура организовала проверку.

На месте вырубленных деревьев решили высадить более 400 аллейных деревьев и 45 тыс. кустарников. В конце июля 2022 года жители Краснодара внесли корректировки в проект благоустройства бульвара.

Татьяна Ручкина

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