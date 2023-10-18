В рекламу внесли поправки

Российским банкам со следующей недели придется раскрывать максимальные ставки по кредитам. 23 октября вступят в силу изменения в закон «О рекламе», согласно которым кредитные организации должны будут указывать в материалах не только привлекательные минимальные, но и самые высокие проценты по займам. Норма касается как текстовых сообщений, в том числе на сайтах банков и микрофинансовых организаций, так и рекламы со звуком, подчеркнули в Центробанке и ФАС. Регуляторы также уточнили, что клиент сможет сразу увидеть, какие дополнительные платные товары или услуги ему придется приобрести, чтобы получить кредит по минимальной ставке.

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Банкам и МФО в итоге придется заметно насытить информацией обновленную рекламу, заметил гендиректор компании «Система кредитных специалистов» Алексей Казарин:

«Кредитные организации должны будут указывать реальную стоимость кредита, включающую в себя дополнительные сопутствующие расходы по его получению. Если это потребительский заем, то здесь добавляется стоимость страхования. Если ипотечный — и сумма страховки, и также расходы на оценку объекта недвижимости, который идет в обеспечение.

При обращении в банки за потребкредитом, необеспеченным залогом, процентные ставки варьируются, в первую очередь, от категории заемщиков. Для зарплатных клиентов предлагаются более низкие ставки, для уличных — они повыше. Разбег обычно идет порядка 4-5%.

Что касается ипотечного продукта, то там такого диапазона не наблюдается, потому что процентные ставки практически едины для всех, единственное — для зарплатных клиентов они обычно ниже на 0,5%».

По новым правилам, банкам и МФО придется отображать полную информацию о стоимости кредита тем же шрифтом, что и наиболее привлекательные проценты. При этом параметры должны быть одинаково заметными, уточнили в Центробанке.

У рекламного рынка, впрочем, было время подготовиться к этим изменениям, заметил гендиректор рекламного агентства Motive agency&production Сергей Житинец:

«Компании, которые традиционно сотрудничают с банковским сектором и организациями, выдающими кредиты, в курсе, что такой законопроект готовился, поскольку его обсуждение в Совете федерации началось еще в середине лета.

Уверен, что в настоящий момент креативные решения и варианты по компоновке макетов в том или ином виде существуют. Стоимость работ по подготовке контента или рекламных макетов если и увеличится, то, наверное, незначительно.

В принципе, вклад дизайнера, арт-директора и вообще креативной команды останется в том же объеме. Поэтому не стоит полагать, что цены за подготовку креатива вдруг взлетят.

Но потрудиться командам, конечно, придется, потому что учет всех новых требований по размеру шрифта и видимости всех ранее скрытых условий — это серьезная задача».

Власти при этом не прописали в новом законе, что грозит банкам, если они не станут указывать в рекламе диапазон полной стоимости кредитов. И участники рынка могут использовать такой аргумент в спорных ситуациях, по крайней мере, пока, пояснил партнер юридической компании Comply Максим Али:

«Раньше закон говорил, что нужно доводить до клиентов все условия, которые влияют на полную стоимость кредита. Формулировка в КоАП осталась именно в таком виде. Сейчас речь не идет о том, что нужно всю сумму займа указывать.

Возникает юридическая коллизия, которую могут использовать банки, например, если их будут штрафовать

То есть кредитные организации могут обратить внимание на то, что сейчас не прописан конкретный размер наказания, соответственно, они не виноваты в том, что законодатель эти поправки не внес.

Но я бы сказал, что нужно ориентироваться на штраф от 300 тыс. руб. до 800 тыс. руб. для юридических лиц. Для крупных банков это вряд ли какая-то существенная сумма, если мы говорим про масштабные рекламные кампании. Но, например, для микрофинансовых организаций это может быть ощутимо».

Ранее Федеральная антимонопольная служба потребовала от кредитной организации публично признаться в нечестной рекламе. Она признала ненадлежащим телевизионный ролик Райффайзенбанка о дебетовой кешбэк-карте со слоганами «Кешбэк на все», «Кешбэк на все без условий и ограничений», «1,5% рублями, а не баллами». При этом об условиях и ограничениях по услуге сообщалось быстро и только мелким шрифтом.

Суды в этом вопросе встали на сторону ФАС, и кредитная организация теперь должна за свой счет показать в прайм-тайм контррекламу, указав в ней, что предыдущая реклама была недостоверной.

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Владимир Расулов