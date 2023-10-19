Guess выпустила коллекцию для детей

В коллекцию детской одежды Guess Fw23–24 вошли как повседневные, так и праздничные модели для мальчиков и девочек: платья, джинсы и куртки из искусственного меха. Для торжественных случаев — платья-мини из мягкого бархата, матовой замши и твида со стразами и рисунками в палитре серого, вишнево-красного, розового и пастельных тонов. Есть и одежда из мерцающего трикотажа, объемные пуховики, футболки и боди с космическими и радужными принтами. Для мальчиков вышли универсальные джинсы, куртки и толстовки из линейки из жаккардового трикотажа, водоотталкивающей ткани polartec и вельвета в яркой гамме голубых, белых, коричневых, серых, желтых и красных оттенков.

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