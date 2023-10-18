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Коммерсантъ FM
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Отборочный турнир чемпионата мира в южноамериканской зоне

Четвертый тур. Венесуэла—Чили 3:0 (Сотельдо, 45+1; Рондон, 72; Мачис, 79). Парагвай—Боливия 1:0 (Санабрия, 69). Эквадор—Колумбия 0:0. Уругвай—Бразилия 2:0 (Дарвин Нуньес, 42; де ла Крус, 77). Перу—Аргентина 0:2 (Месси, 32, 42).

Турнирная таблица

В Н П М О

1. Аргентина 4 0 0 7:0 12

2. Уругвай 2 1 1 8:5 7

3. Бразилия 2 1 1 7:4 7

4. Венесуэла 2 1 1 5:2 7

5. Колумбия 1 3 0 3:2 6

*6. Эквадор 2 1 1 4:3 4

7. Парагвай 1 1 2 1:2 4

8. Чили 1 1 2 3:6 4

9. Перу 0 1 3 0:5 1

10. Боливия 0 0 4 2:11 0

Сборная Эквадора лишена трех очков по решению Спортивного арбитражного суда.

  • Газета «Коммерсантъ» №195 от 19.10.2023, стр. 12

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