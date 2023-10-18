Отборочный турнир чемпионата Европы 2026 года

Группа A

И В Н П М О

1. Испания 6 5 0 1 19:3 15

2. Шотландия 6 5 0 1 12:3 15

3. Норвегия 7 3 1 3 11:9 10

4. Грузия 6 2 1 3 9:13 7

5. Кипр 7 0 0 7 2:25 0

16.11: Грузия—Шотландия, Кипр—Испания. 19.11: Испания—Грузия, Шотландия—Норвегия.

Группа B

И В Н П М О

1. Франция 6 6 0 0 13:1 18

2. Нидерланды 6 4 0 2 10:7 12

3. Греция 7 4 0 3 12:6 12

4. Ирландия 7 2 0 5 9:9 6

5. Гибралтар 6 0 0 6 0:21 0

18.11: Нидерланды—Ирландия, Франция—Гибралтар. 21.11: Гибралтар—Нидерланды, Греция—Франция.

Группа C

Англия—Италия 3:1 (Кейн, 32 (пен.), 77; Рашфорд, 57 — Скамакка, 15). Мальта—Украина 1:3 (Мбонг, 12 — Камензули, 38 (автогол); Довбик, 43 (пен.); Мудрик, 85).

И В Н П М О

1. Англия 6 5 1 0 19:3 16

2. Украина 7 4 1 2 11:8 13

3. Италия 6 3 1 2 11:7 10

4. Северная Македония 6 2 1 3 7:14 7

5. Мальта 7 0 0 7 2:18 0

17.11: Англия—Мальта, Италия—Северная Македония. 20.11: Северная Македония—Англия, Украина—Италия.

Группа D

И В Н П М О

1. Турция 7 5 1 1 13:6 16

2. Уэльс 6 3 1 2 8:8 10

3. Хорватия 6 3 1 2 10:4 10

4. Армения 6 2 1 3 8:9 7

5. Латвия 7 1 0 6 5:17 3

18.11: Армения—Уэльс, Латвия—Хорватия. 21.11: Хорватия—Армения, Уэльс—Турция.

Группа E

И В Н П М О

1. Албания 6 4 1 1 11:3 13

2. Чехия 6 3 2 1 8:5 11

3. Польша 7 3 1 3 9:9 10

4. Молдавия 6 2 3 1 6:6 9

5. Фарерские острова 7 0 1 6 2:13 1

17.11: Молдавия—Албания, Польша—Чехия. 20.11: Албания—Фарерские острова, Чехия—Молдавия.

Группа F

И В Н П М О

1. Бельгия 6 5 1 0 16:3 16

2. Австрия 7 5 1 1 15:7 16

3. Швеция 5 2 0 3 11:8 6

4. Азербайджан 6 1 1 4 4:12 4

5. Эстония 6 0 1 5 2:18 1

16.11: Азербайджан—Швеция, Эстония—Австрия. 19.11: Швеция—Эстония, Бельгия—Азербайджан.

Группа G

Сербия—Черногория 3:1 (Митрович, 9, 74; Тадич, 77 — Йоветич, 36). Литва—Венгрия 2:2 (Черных, 20; Ширвис, 36 — Собослаи, 67 (пен.); Варга, 82).

И В Н П М О

1. Венгрия 6 4 2 0 11:4 14

2. Сербия 7 4 1 2 13:7 13

3. Черногория 6 2 2 2 6:8 8

4. Литва 7 1 3 3 8:12 6

5. Болгария 6 0 2 4 3:10 2

16.11: Болгария—Венгрия, Черногория—Литва. 19.11: Сербия—Болгария, Венгрия—Черногория.

Группа H

Финляндия—Казахстан 1:2 (Тейлор, 28 — Зайнутдинов, 77 (пен.), 88). Сан-Марино—Дания 1:2 (Голинуччи, 61 — Хёйлунн, 42; Поульсен, 70). Северная Ирландия—Словения 0:1 (Гнезда-Черин, 5).

И В Н П М О

1. Словения 8 6 1 1 17:6 19

2. Дания 8 6 1 1 17:7 19

3. Казахстан 8 5 0 3 12:9 15

4. Финляндия 8 4 0 4 12:9 12

5. Северная Ирландия 8 2 0 6 7:9 6

6. Сан-Марино 8 0 0 8 1:26 0

17.11: Казахстан—Сан-Марино, Финляндия—Северная Ирландия, Дания—Словения. 20.11: Сан-Марино—Финляндия, Словения—Казахстан, Северная Ирландия—Дания.

Группа I

И В Н П М О

1. Румыния 8 4 4 0 13:4 16

2. Швейцария 7 4 3 0 20:8 15

3. Израиль 6 3 2 1 7:7 11

4. Косово 7 1 4 2 8:8 7

5. Белоруссия 8 1 3 4 7:14 6

6. Андорра 8 0 2 6 3:17 2

15.11: Израиль—Швейцария. 18.11: Белоруссия—Андорра, Швейцария—Косово, Израиль—Румыния. 21.11: Косово—Белоруссия, Андорра—Израиль, Румыния—Швейцария.

Группа J

И В Н П М О

1. Португалия 8 8 0 0 32:2 24

2. Словакия 8 5 1 2 11:5 16

3. Люксембург 8 3 2 3 8:18 11

4. Исландия 8 3 1 4 15:10 10

5. Босния и Герцеговина 8 3 0 5 7:14 9

6. Лихтенштейн 8 0 0 8 1:25 0

16.11: Словакия—Исландия, Люксембург—Босния и Герцеговина, Лихтенштейн—Португалия. 19.11: Босния и Герцеговина—Словакия, Португалия—Исландия, Лихтенштейн—Люксембург.

Выделенные команды вышли в финальную часть Евро-2024.