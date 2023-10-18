Отборочный турнир чемпионата Европы 2026 года
Группа A
И В Н П М О
1. Испания 6 5 0 1 19:3 15
2. Шотландия 6 5 0 1 12:3 15
3. Норвегия 7 3 1 3 11:9 10
4. Грузия 6 2 1 3 9:13 7
5. Кипр 7 0 0 7 2:25 0
16.11: Грузия—Шотландия, Кипр—Испания. 19.11: Испания—Грузия, Шотландия—Норвегия.
Группа B
И В Н П М О
1. Франция 6 6 0 0 13:1 18
2. Нидерланды 6 4 0 2 10:7 12
3. Греция 7 4 0 3 12:6 12
4. Ирландия 7 2 0 5 9:9 6
5. Гибралтар 6 0 0 6 0:21 0
18.11: Нидерланды—Ирландия, Франция—Гибралтар. 21.11: Гибралтар—Нидерланды, Греция—Франция.
Группа C
Англия—Италия 3:1 (Кейн, 32 (пен.), 77; Рашфорд, 57 — Скамакка, 15). Мальта—Украина 1:3 (Мбонг, 12 — Камензули, 38 (автогол); Довбик, 43 (пен.); Мудрик, 85).
И В Н П М О
1. Англия 6 5 1 0 19:3 16
2. Украина 7 4 1 2 11:8 13
3. Италия 6 3 1 2 11:7 10
4. Северная Македония 6 2 1 3 7:14 7
5. Мальта 7 0 0 7 2:18 0
17.11: Англия—Мальта, Италия—Северная Македония. 20.11: Северная Македония—Англия, Украина—Италия.
Группа D
И В Н П М О
1. Турция 7 5 1 1 13:6 16
2. Уэльс 6 3 1 2 8:8 10
3. Хорватия 6 3 1 2 10:4 10
4. Армения 6 2 1 3 8:9 7
5. Латвия 7 1 0 6 5:17 3
18.11: Армения—Уэльс, Латвия—Хорватия. 21.11: Хорватия—Армения, Уэльс—Турция.
Группа E
И В Н П М О
1. Албания 6 4 1 1 11:3 13
2. Чехия 6 3 2 1 8:5 11
3. Польша 7 3 1 3 9:9 10
4. Молдавия 6 2 3 1 6:6 9
5. Фарерские острова 7 0 1 6 2:13 1
17.11: Молдавия—Албания, Польша—Чехия. 20.11: Албания—Фарерские острова, Чехия—Молдавия.
Группа F
И В Н П М О
1. Бельгия 6 5 1 0 16:3 16
2. Австрия 7 5 1 1 15:7 16
3. Швеция 5 2 0 3 11:8 6
4. Азербайджан 6 1 1 4 4:12 4
5. Эстония 6 0 1 5 2:18 1
16.11: Азербайджан—Швеция, Эстония—Австрия. 19.11: Швеция—Эстония, Бельгия—Азербайджан.
Группа G
Сербия—Черногория 3:1 (Митрович, 9, 74; Тадич, 77 — Йоветич, 36). Литва—Венгрия 2:2 (Черных, 20; Ширвис, 36 — Собослаи, 67 (пен.); Варга, 82).
И В Н П М О
1. Венгрия 6 4 2 0 11:4 14
2. Сербия 7 4 1 2 13:7 13
3. Черногория 6 2 2 2 6:8 8
4. Литва 7 1 3 3 8:12 6
5. Болгария 6 0 2 4 3:10 2
16.11: Болгария—Венгрия, Черногория—Литва. 19.11: Сербия—Болгария, Венгрия—Черногория.
Группа H
Финляндия—Казахстан 1:2 (Тейлор, 28 — Зайнутдинов, 77 (пен.), 88). Сан-Марино—Дания 1:2 (Голинуччи, 61 — Хёйлунн, 42; Поульсен, 70). Северная Ирландия—Словения 0:1 (Гнезда-Черин, 5).
И В Н П М О
1. Словения 8 6 1 1 17:6 19
2. Дания 8 6 1 1 17:7 19
3. Казахстан 8 5 0 3 12:9 15
4. Финляндия 8 4 0 4 12:9 12
5. Северная Ирландия 8 2 0 6 7:9 6
6. Сан-Марино 8 0 0 8 1:26 0
17.11: Казахстан—Сан-Марино, Финляндия—Северная Ирландия, Дания—Словения. 20.11: Сан-Марино—Финляндия, Словения—Казахстан, Северная Ирландия—Дания.
Группа I
И В Н П М О
1. Румыния 8 4 4 0 13:4 16
2. Швейцария 7 4 3 0 20:8 15
3. Израиль 6 3 2 1 7:7 11
4. Косово 7 1 4 2 8:8 7
5. Белоруссия 8 1 3 4 7:14 6
6. Андорра 8 0 2 6 3:17 2
15.11: Израиль—Швейцария. 18.11: Белоруссия—Андорра, Швейцария—Косово, Израиль—Румыния. 21.11: Косово—Белоруссия, Андорра—Израиль, Румыния—Швейцария.
Группа J
И В Н П М О
1. Португалия 8 8 0 0 32:2 24
2. Словакия 8 5 1 2 11:5 16
3. Люксембург 8 3 2 3 8:18 11
4. Исландия 8 3 1 4 15:10 10
5. Босния и Герцеговина 8 3 0 5 7:14 9
6. Лихтенштейн 8 0 0 8 1:25 0
16.11: Словакия—Исландия, Люксембург—Босния и Герцеговина, Лихтенштейн—Португалия. 19.11: Босния и Герцеговина—Словакия, Португалия—Исландия, Лихтенштейн—Люксембург.
Выделенные команды вышли в финальную часть Евро-2024.