В Крыму военные перехватили в воздухе две украинские ракеты

В Крыму средства ПВО перехватили в воздухе две украинские ракеты. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Атака произошла 18 октября около 17:40 мск. Сообщается, что киевский режим предпринял попытку террористической атаки переоборудованными в ударный вариант зенитными ракетами комплекса ПВО С-200.

В Севастополе была объявлена воздушная тревога. Жителей попросили пройти в укрытия. Губернатор города Михаил Развожаев сообщал, что в районе Сухарной балки флот отражает атаку воздушных целей. Позже он уточнил, что в районе Кара-Кобы была сбита ракета, ее боевая часть сдетонировала на земле. Люди и инфраструктура не пострадали.

Татьяна Ручкина

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