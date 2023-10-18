В Севастополе флот отражает атаку воздушных целей
В Севастополе в районе Сухарной балки флот отражает атаку воздушных целей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Фото: loon.site
«Все службы приведены в состояние боевой готовности. В районе Сахарной головки — дым, спасатели уже выехали на место. Информация о повреждениях инфраструктуры уточняется»,— написал губернатор.
В городе объявлена воздушная тревога. Жителей и туристов попросили пройти в укрытия.
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