В Севастополе флот отражает атаку воздушных целей

В Севастополе в районе Сухарной балки флот отражает атаку воздушных целей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

«Все службы приведены в состояние боевой готовности. В районе Сахарной головки — дым, спасатели уже выехали на место. Информация о повреждениях инфраструктуры уточняется»,— написал губернатор.

В городе объявлена воздушная тревога. Жителей и туристов попросили пройти в укрытия.

Татьяна Ручкина

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