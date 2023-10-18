В Саратове завершено расследование дела в отношении экс-министра Дмитрия Тепина

Следственное управление СКР по Саратовской области направило в прокуратуру уголовное дело в отношении бывшего министра строительства и ЖКХ Саратовской области Дмитрия Тепина, сообщает пресс-служба ведомства. Теперь надзорный орган должен либо утвердить обвинительное заключение и выйти в суд, либо вернуть материал на дополнительное расследование.

По данным силовиков, возглавляя областной минстрой, господин Тепин с 2014 по 2019 год не организовал корректировку формирования закупочных цен на жилье для детей-сирот: несоответствие установленной стоимости рыночной привело к отсутствию интереса со стороны поставщиков.

Обвиняемый также «не обеспечил надлежащий контроль за изъятием однокомнатных квартир для детей-сирот, имеющихся в государственной собственности». В результате 352 помещения перешли в пользование третьих лиц, сообщают следователи.

В СКР отмечают, что действия Дмитрия Тепина на посту министра привели к тому, что свыше 800 млн бюджетных руб. не были освоены, а жилье не получили «более 468 детей-сирот».

Действия квалифицированы как злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность (ч. 2 ст. 285 УК РФ).

Ранее адвокат Дмитрия Тепина Таймураз Тотиков объяснял «Ъ-Средняя Волга», что максимальную закупочную цену жилья для каждого региона устанавливает министерство строительства РФ.

Никита Маркелов

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.