Наталья Гончарова официально возглавила министерство сельского хозяйства Курской области

С 17 октября Наталья Гончарова избавилась от приставки «и.о.» министра сельского хозяйства Курской области. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Агропромышленный комплекс Курской области — один из самых сильных в стране, и от наших аграриев ждут высоких результатов. Мы занимаем ведущие позиции не только в ЦФО, но и в России по производству основных видов сельскохозяйственной продукции. Уверен, коллеги продолжат успешно работать и добиваться высоких результатов!»,— написал господин Старовойт.

С 9 марта пост министра сельского хозяйства региона покинул Иван Музалев, занимавший его с октября 2019 года. Он перешел на работу в Минсельхоз РФ.

Алина Морозова

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