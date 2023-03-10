Иван Музалев переходит из правительства Курской области в Минсельхоз РФ

С 9 марта Иван Музалев покинул пост министра сельского хозяйства Курской области в связи с переходом на работу в Министерство сельского хозяйства РФ, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Роман Старовойт.

Исполнение обязанностей министра по АПК возложена на первого заместителя министра правительства Курской области Наталью Гончарову, уточнил господин Старовойт. По его мнению, под руководством господина Музалева «были достигнуты высокие результаты в агропромышленном комплексе Курской области».

Владимир Зоркий