Самой дорогой квартирой в аренду в Петербурге стало жилье на Крестовском острове

В жилом комплексе «Привилегия» на Крестовском острове Санкт-Петербурга разместилась квартира, ставшая самым дорогим жильем в городе, которое сдается в аренду. Рынок недвижимости в этом вопросе проанализировали в Restate.ru.

Петербург занял второе место по стоимости одного месяца аренды квартиры, уступив лидерство Москве. Северная столица значительно отстает от нее, так как за 150 кв. метров в «евротрешке» ежемесячно придется платить 750 тыс. рублей, а за московский пентхаус (315 кв. метров) арендаторы отдадут 3,4 млн рублей за месяц проживания.

Для жителей элитного жилого комплекса в Петербурге в доме разместили сигарную комнату, SPA-центр, фитнес-клуб, службы по уборке жилья, а также работающий в формате 24/7 супермаркет. При этом у жильцов есть возможность доставки продуктов в квартиру.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербург находится самый дорогой особняк, выставленный на продажу.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте