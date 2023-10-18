На Кубани разыскивают подозреваемых в организации проституции и похищения людей
На Кубани разыскивают группу лиц, подозреваемых в организации занятия проституцией и похищений людей с применением насилия. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Фото: УМВД России по городу Краснодар
Предполагаемые злоумышленники могут находиться на территории Краснодара, Анапы и Крымска. По данным ведомства, в состав преступной группы входят подозреваемые в возрасте от 32 до 44 лет.
«Злоумышленники подыскивали девушек, чаще иногородних, организовывали им проживание в съемной квартире и, применяя физическую силу, склоняли к оказанию платных интимных услуг»,— говорится в сообщении.
Организаторы незаконной деятельности подыскивали клиентов в интернете, после чего отвозили девушек в назначенные места. Подозреваемые также организовывали предоставление интим-услуг в банях и саунах. Полученными деньгами злоумышленники распорядились по своему усмотрению.
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