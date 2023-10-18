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В Ростове задержан подозреваемый в разбойном нападении на магазин электроники

Полиция в Ростове-на-Дону задержала мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на магазин электронной техники на ул. Максима Горького 15 октября. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД Ростовской области. Данные о задержанном не раскрываются.

Согласно версии правоохранительных органов, мужчина, запланировав нападение на магазин, сначала позвонил и удостоверился в наличии конкретного товара. Прибыв в павильон, грабитель осведомился о возможности приобретения техники в рассрочку, затем отправился якобы к банкомату, чтобы снять деньги с карты. Обратно в салон мужчина вошел в медицинской маске. Он угрожал сотруднице магазина орудием, похожим на пистолет и потребовал отдать всю выручку.

Работница торговой точки отдала грабителю все деньги из кассы и сейфа, а также дорогостоящую технику. Злоумышленник скрылся с места преступления и сжег свою одежду, а оружие, которым угрожал сотруднице магазина, выбросил. Однако, полицейские разыскали преступника.

«Сотрудники уголовного розыска установили и задержали 19-летнего местного жителя. Часть похищенных средств фигурант успел потратить на собственные нужды. Стражи порядка изъяли около 2 млн руб. и всю украденную технику»,— сообщила пресс-служба ведомства.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.162 УК РФ (разбой). Решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения.

Анастасия Назарова

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