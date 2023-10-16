В Ростове полиция разыскивает грабителя, напавшего на магазин электроники

Днем 15 октября неизвестный мужчина совершил разбойное нападение на магазин мобильной техники в центре Ростова-на-Дону. Злоумышленник может быть вооружен пистолетом, ведется розыск, сообщили в пресс-службе донской полиции.

По информации правоохранительных органов, мужчина при нападении использовал предмет, похожий на пистолет. Из салона он вынес крупную сумму денег и мобильный телефон.

«По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства инцидента и принято решение в соответствии с законодательством»,— сообщила пресс-служба ГУ МВД Ростовской области.

Анастасия Назарова