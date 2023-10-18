Акции ЛУКОЙЛа обновили исторический максимум

Акции компании ЛУКОЙЛ (MOEX: LKOH) на фоне сообщений о назначении даты заседания совета директоров обновили исторический максимум. В ходе торгов на Московской бирже они достигли отметки 7535 руб. за бумагу. Это следует из данных Мосбиржи на 15:19 мск.

К 15:23 мск акции замедлили рост и торговались на уровне 7516 руб. Предыдущий исторический максимум был установлен 26 октября 2021 года на уровне 7525 руб.

Ранее стало известно, что 26 октября ЛУКОЙЛ проведет заседание совета директоров, на котором рассмотрят вопрос о рекомендациях по размеру дивидендов по результатам девяти месяцев 2023 года. На нем планируют обсудить и подготовку к внеочередному собранию акционеров.

Согласно дивидендной политике ЛУКОЙЛа, дивиденды по акциям компании за вычетом акций, принадлежащих организациям группы, составляют не менее 100% от скорректированного свободного денежного потока.

Петр Бузлаев