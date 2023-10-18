Петербургский театр отменил показ спектакля после критики депутата Госдумы

Театр им В.Ф. Комиссаржевской отменил показ спектакля «Моя дорогая Helene» после того, как постановку раскритиковал депутат Государственной думы РФ от фракции «Единая Россия» Андрей Гурулев, передает «Абзац».

Его отмену подтвердил член Законодательного собрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин. Режиссер Роман Габриа поставил спектакль по мотивам пьесы А.П. Чехова «Дядя Ваня». Петербургский парламентарий указал, что одно время в театре его показывали, что вызывало возмущение у людей. Общие моменты с пьесой А.П. Чехова отсутствовали, сообщил Чебыкин и добавил, что этому факту специалисты проведут проверку.

Депутат федерального парламента Гурулев ранее раскритиковал постановку. Его возмутили непристойные сцены, а также трансляция ролика с музыкантом Андреем Макаревичем (признан иноагентом в России).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Александринском театре перенесли премьеру спектакля «Мать» режиссера Константина Богомолова на 2024 год.

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